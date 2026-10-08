Corning Aktie 921667 / US2193501051
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08.10.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Donnerstagnachmittag Verlust reich
Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 158,68 USD.
Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,8 Prozent auf 158,68 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'788 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 156,29 USD. Bei 157,40 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 256'389 Corning-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2026 auf bis zu 271,38 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Mit Abgaben von 51,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Corning gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 27.10.2026 präsentieren. Am 26.10.2027 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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