Corning Aktie 921667 / US2193501051
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08.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning gewinnt am Dienstagabend kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Corning. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 8,7 Prozent auf 167,79 USD zu.
Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 8,7 Prozent im Plus bei 167,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'692 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 169,73 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 160,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 1'183'749 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 61,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 71,47 USD. Mit Abgaben von 57,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,54 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,28 USD je Aktie in den Corning-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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