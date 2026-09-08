Corning Aktie 921667 / US2193501051
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08.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Nachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Corning-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,5 Prozent auf 164,40 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,5 Prozent auf 164,40 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'680 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Corning-Aktie bis auf 165,19 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 160,00 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 498'762 Aktien.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,07 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2025 Kursverluste bis auf 71,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 130,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 USD, nach 1,12 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 03.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,28 USD je Aktie in den Corning-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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