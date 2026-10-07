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07.10.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Mittwochabend mit Verlusten

Corning Aktie News: Corning am Mittwochabend mit Verlusten

Die Aktie von Corning gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 164,23 USD.

Corning
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Die Corning-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,8 Prozent auf 164,23 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Im Tief verlor die Corning-Aktie bis auf 161,88 USD. Bei 162,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 476'317 Corning-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 65,24 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,41 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 52,86 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2025 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,17 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Corning rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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