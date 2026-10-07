Corning Aktie 921667 / US2193501051
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07.10.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 163,86 USD.
Die Corning-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 3,0 Prozent auf 163,86 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'774 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 161,88 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 162,05 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 278'077 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,62 Prozent. Bei einem Wert von 77,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 52,76 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3.86 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Corning am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2027 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 USD je Corning-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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