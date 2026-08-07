Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Abend kräftig

Die Corning-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,5 Prozent auf 165,88 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'739 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 170,34 USD. Mit einem Wert von 161,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 832'723 Corning-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 63,60 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,38 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3.86 Mrd. USD umsetzen können.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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