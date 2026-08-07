Corning Aktie News: Corning am Freitagnachmittag gefragt

Um 16:28 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 163,15 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'750 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 170,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,71 USD. Zuletzt wurden via New York 464'174 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei 271,38 USD markierte der Titel am 01.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 39,88 Prozent niedriger. Am 21.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,38 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 61,15 Prozent sinken.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,17 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,28 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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