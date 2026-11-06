Corning Aktie News: Anleger schicken Corning am Abend ins Plus

Die Corning-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 106,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'402 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 110,48 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 108,94 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'030'565 Corning-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 271,38 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 77,41 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 37,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 27.10.2026. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Corning am 03.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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