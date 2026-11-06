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06.11.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Freitagnachmittag höher

Corning Aktie News: Corning am Freitagnachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 106,47 USD.

Corning
87.61 CHF 1.24%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 106,47 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'430 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 110,48 USD. Bei 108,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 460'239 Corning-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 154,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD ab. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 27,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,16 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 27.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,50 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 4.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.10 Mrd. USD umgesetzt.

Die Corning-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Corning am 06.11.2026

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