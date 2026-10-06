Corning Aktie News: Corning bricht am Dienstagabend nach oben aus

Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 169,64 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'826 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 170,61 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 161,29 USD. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 829'275 Aktien.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 59,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 77,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 119,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 4.51 Mrd. USD gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Corning rechnen Experten am 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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