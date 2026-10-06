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06.10.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag in Grün

Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag in Grün

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Corning-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 166,21 USD.

Corning
139.55 CHF 5.02%
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Das Papier von Corning legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 166,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'820 Punkten tendiert. Die Corning-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,36 USD an. Mit einem Wert von 161,29 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 265'353 Corning-Aktien.

Am 01.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 271,38 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,28 Prozent. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,41 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 53,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,64 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Corning rechnen Experten am 26.10.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,29 USD je Corning-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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