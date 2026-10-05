Corning Aktie 921667 / US2193501051
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05.10.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 160,42 USD ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 160,42 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'756 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Corning-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,77 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 164,58 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 286'800 Corning-Aktien.
Bei 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 69,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 77,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3.86 Mrd. USD eingefahren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Corning rechnen Experten am 26.10.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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