Corning Aktie News: Corning am Abend mit roten Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 159,12 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'742 Punkten liegt. Im Tief verlor die Corning-Aktie bis auf 156,24 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 156,24 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 669'536 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Am 06.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 63,08 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 152,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte Corning einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.11.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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