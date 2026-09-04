Corning Aktie 921667 / US2193501051
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04.09.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Anleger schicken Corning am Freitagabend ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,5 Prozent auf 152,53 USD.
Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 4,5 Prozent auf 152,53 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. Die Corning-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,19 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 148,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 577'767 Stück.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Corning-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.09.2025 Kursverluste bis auf 69,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Corning-Aktie mit einem Verlust von 54,50 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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