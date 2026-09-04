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04.09.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag höher

Corning Aktie News: Corning am Nachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 150,33 USD.

Corning
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 150,33 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'726 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 152,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 268'696 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,38 USD) erklomm das Papier am 01.07.2026. 80,52 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,40 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,83 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 4.51 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,28 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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