Corning Aktie News: Corning am Donnerstagabend in Grün

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 144,70 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'754 Punkten steht. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,82 USD. Mit einem Wert von 143,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 471'540 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,55 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.09.2025 bei 66,50 USD. Abschläge von 54,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Corning in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.51 Mrd. USD im Vergleich zu 3.86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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