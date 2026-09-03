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03.09.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Corning Aktie News: Corning tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 141,26 USD ab.

Corning
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Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 141,26 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Die Corning-Aktie sank bis auf 139,45 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 222'553 Stück.

Bei einem Wert von 271,38 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Mit einem Zuwachs von 92,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,50 USD ab. Mit Abgaben von 52,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,28 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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