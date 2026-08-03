Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.08.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Montagabend kräftig
Die Aktie von Corning zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 6,8 Prozent auf 147,61 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 147,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten tendiert. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,00 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'061'487 Stück gehandelt.
Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 271,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 83,85 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 61,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,36 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,17 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,26 USD je Aktie in den Corning-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand
Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
20:27
|Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Montagabend kräftig (finanzen.ch)
|
16:29
|Corning Aktie News: Corning präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corning-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)