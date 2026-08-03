Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Montagabend kräftig

Um 20:26 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 147,61 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten tendiert. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 147,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,00 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'061'487 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 271,38 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 83,85 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 61,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,36 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,17 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 hat Corning in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 4.51 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Corning 3.86 Mrd. USD umgesetzt.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Corning veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,26 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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