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02.11.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 123,62 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 123,62 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 128,23 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,54 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 736'150 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 271,38 USD an. 119,53 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 77,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 59,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,16 USD je Corning-Aktie. Am 27.10.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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