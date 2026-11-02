Corning Aktie News: Corning am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 127,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'660 Punkten notiert. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,60 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 124,54 USD. Zuletzt wechselten 210'282 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 113,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (77,41 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 39,21 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,16 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 03.02.2027 gerechnet.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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