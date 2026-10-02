Corning Aktie 921667 / US2193501051
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02.10.2026 20:27:13
Corning Aktie News: Corning zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 163,73 USD.
Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 163,73 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Corning-Aktie bisher bei 165,11 USD. Bei 163,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 565'277 Corning-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 271,38 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 65,75 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,41 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 52,72 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,17 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.07.2026. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,54 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.51 Mrd. USD – ein Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corning 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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