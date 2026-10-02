Corning Aktie News: Corning verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Corning legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 161,98 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 164,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,92 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 275'342 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 271,38 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 40,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 52,21 Prozent sinken.

Corning-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,12 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Am 28.07.2026 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.51 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Corning-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Corning rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind