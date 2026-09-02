Corning Aktie News: Corning am Mittwochabend mit roter Tendenz

Um 20:26 Uhr rutschte die Corning-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 143,96 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'670 Punkten steht. Die Corning-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 142,88 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 144,37 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 537'627 Corning-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 271,38 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. 88,51 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 66,29 USD fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,95 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Corning gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Corning hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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