Corning Aktie News: Corning verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 144,33 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 142,88 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 144,37 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 231'381 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,03 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 66,29 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 117,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.51 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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