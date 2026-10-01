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01.10.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Abend mit Aufschlag

Corning Aktie News: Corning am Abend mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 158,01 USD.

Corning
131.49 CHF 3.01%
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Die Corning-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 158,01 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'668 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 160,80 USD zu. Mit einem Wert von 153,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Corning-Aktie belief sich zuletzt auf 911'679 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 271,38 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 71,75 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 77,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 51,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.51 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,28 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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