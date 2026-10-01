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01.10.2026 16:29:00

Corning Aktie News: Corning gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Corning Aktie News: Corning gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 153,94 USD zu.

Corning
131.49 CHF 3.01%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 153,94 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'636 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Corning-Aktie bis auf 154,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,20 USD. Zuletzt wurden via New York 215'423 Corning-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 76,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,41 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 49,71 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Corning-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Corning 1,12 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.51 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.86 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Corning wird am 27.10.2026 gerechnet. Am 26.10.2027 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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