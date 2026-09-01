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01.09.2026 20:27:13

Corning Aktie News: Corning am Abend im Minusbereich

Corning Aktie News: Corning am Abend im Minusbereich

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 144,28 USD.

Corning
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Die Corning-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,0 Prozent auf 144,28 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 143,30 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 144,43 USD. Bisher wurden via New York 648'767 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 markierte das Papier bei 271,38 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 88,09 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,29 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 54,05 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,17 USD aus. Corning liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.51 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3.86 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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