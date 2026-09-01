Corning Aktie 921667 / US2193501051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 16:29:00
Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 144,64 USD.
Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 144,64 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'655 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Corning-Aktie bei 143,63 USD. Mit einem Wert von 144,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 231'510 Corning-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 271,38 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 87,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (66,29 USD). Abschläge von 54,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,12 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,17 USD. Corning veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.51 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,28 USD je Corning-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Corning-Aktie
Ausblick: Corning präsentiert Quartalsergebnisse
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
Corning-Aktie legt zu: Multimilliarden-Dollar-Deal mit Amazon sorgt für Rückenwind
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
01.09.26
|Corning Aktie News: Corning am Abend im Minusbereich (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Corning Aktie News: Corning am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 zum Start des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corning von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.ch)