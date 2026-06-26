Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’073 -1.1%  SPI 19’834 -1.1%  Dow 51’762 -0.3%  DAX 24’690 -1.2%  Euro 0.9218 0.1%  EStoxx50 6’213 -0.9%  Gold 4’037 0.2%  Bitcoin 47’870 -1.1%  Dollar 0.8082 -0.2%  Öl 72.7 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Micron Technology951691Roche149905998Partners Group2460882SpaceX156888148Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rollverluste bei VIX-ETFs als versteckter Renditekiller - Was Anleger wissen sollten
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally
SoftBank unter Druck nach Berichten über mögliche OpenAI-IPO-Verschiebung
Xbox wird teurer, Microsoft-Aktie schwächer: Diese Faktoren belasten den Konzern
Suche...
eToro entdecken

Corning Aktie 921667 / US2193501051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Analysten im Blick 26.06.2026 14:35:00

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Corning-Aktie auf Rekordjagd: NVIDIA-Euphorie treibt Papier auf Jahreshoch - doch Gewinnmitnahmen bremsen Rally

Needham-Bericht, NVIDIA-Grossauftrag, Amazon-Deal: Corning kletterte am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch. Doch das Papier gibt am Freitag einen Teil der Gewinne rasch wieder ab.

Corning
177.51 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen
• Corning klettert auf neues Jahreshoch
• Analysten passen Kursziele nach oben an
• Gewinnmitnahmen drücken das Papier ins Minus

Die Corning-Aktie schiesst am 25. Juni 2026 an der NYSE um über zehn Prozent nach oben und erreicht bei 227,47 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Auslöser ist ein Needham-Bericht, aus dem hervorgeht, dass NVIDIA über drei Jahre ein Langstrecken-Datennetz im Wert von fünf bis zehn Milliarden US-Dollar aufbauen will - ein Vorhaben, das erhebliche Mengen an Glasfaserlösungen erfordern würde. Die Meldung trifft auf eine Aktie, die nach einer mehrteiligen Deal-Welle bereits weit gelaufen ist. Seit Jahresbeginn ging es für das Papier bereits um 160 Prozent nach oben. Zum Wochenende kommt es jedoch zu Gewinnmitnahmen. Im vorbörslichen NYSE-Handel verliert die Corning-Aktie zeitweise 3,15 Prozent auf 220,84 US-Dollar.

Zwei Grossverträge als Fundament

Den Ausgangspunkt der Rally bilden laut investing.com zwei operative Partnerschaften: Corning hatte eine mehrjährige Technologiepartnerschaft mit NVIDIA im Umfang von bis zu 3,2 Milliarden US-Dollar bekannt gegeben. Separat dazu sicherte sich das Unternehmen eine milliardenschwere Liefervereinbarung mit Amazon, die Glasfaserkabel und Konnektivitätskomponenten für wachsende US-Rechenzentren umfasst. Beide Verträge stützen das Wachstumsbild des Segments Optische Kommunikation, das Analysten von rund 8,1 Milliarden US-Dollar Umsatz im laufenden Jahr auf bis zu 12,7 Milliarden US-Dollar bis 2028 klettern sehen.

Analysten erhöhen die Kursziele

Das positive Sentiment spiegelt sich in raschen Kurszielhebungen wider. UBS hebt ihr Ziel auf 228 US-Dollar an und bekräftigt die Einstufung Kaufen mit Verweis auf stärker als bisher erwartetes Wachstum bis 2028. Wolfe Research erhöht auf 230 US-Dollar und begründet den Schritt mit der anhaltend starken Nachfrage aus dem Rechenzentrumssektor. Damit liegt der Analystenkonsens inzwischen knapp unter dem Niveau, auf das der Kurs kurzzeitig gestiegen war.

Bewertungsfrage stellt sich neu

Nach einer Jahresperformance von mehr als 300 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief rückt die Bewertungsfrage in den Vordergrund. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr liegt nach den verfügbaren Schätzungen bei knapp 48, auf Basis der erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate deutlich darunter. Die Wachstumserwartungen sind bereits weitgehend eingepreist; ein enttäuschendes Quartal könnte das Papier empfindlich treffen. Anleger, die die Aktie im Depot halten, dürften den nächsten Quartalsbericht am 4. August 2026 genau beobachten, wenn Corning erstmals belastbare Zahlen zur Umsetzung der Hyperscaler-Verträge vorlegen wird.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

VW-Aktie etwas tiefer: Bis zu 100.000 Jobs bei Volkswagen auf der Kippe

Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Corning Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten