Cornerstone Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cornerstone Bancorp liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cornerstone Bancorp die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch