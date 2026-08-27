Corline Biomedical AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corline Biomedical AB stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.05 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Corline Biomedical AB ein EPS von -0.130 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.7 Millionen SEK gegenüber 2.2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch