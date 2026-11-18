Corline Biomedical AB liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corline Biomedical AB die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Corline Biomedical AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.18 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.140 SEK je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 81.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 1.3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch