Corindus-Aktionäre stimmen Übernahme durch Siemens Healthineers zu

Die Aktionäre des Operationsroboter-Herstellers Corindus haben keine Einwände gegen eine Übernahme der US-Firma durch Siemens Healthineers.

Sie stimmten dem 1,1 Milliarden US-Dollar schweren Deal, den Siemens Healthineers im August angekündigt hatte, am Freitag zu, wie die Corindus Vascular Robotics Inc mitteilte. Die Transaktion soll am 29. Oktober abgeschlossen werden.

DJG/mgo/jhe

FRANKFURT (Dow Jones)