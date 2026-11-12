CoreWeave legte Quartalsergebnis vor

CoreWeave hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0.220 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 168.27 Prozent auf 3.66 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch