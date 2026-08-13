CoreWeave: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

CoreWeave hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CoreWeave mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 112.32 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch