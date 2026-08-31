CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteidigt am Montagabend Tendenz

Mit einem Kurs von 84,17 USD zeigte sich die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr kaum verändert. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,39 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 82,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,63 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'544'636 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD. Mit einem Zuwachs von 81,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem CoreWeave seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,006 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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