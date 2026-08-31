CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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31.08.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 82,80 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 82,80 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 82,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,63 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 742'666 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,99 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,56 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 26,86 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.58 Mrd. USD im Vergleich zu 395.37 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
2026 dürfte CoreWeave einen Verlust von -4,006 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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