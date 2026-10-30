CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Abend kräftig

Um 20:26 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 10,4 Prozent auf 54,41 USD ab. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 53,48 USD. Bei 56,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 9'777'030 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 138,30 USD markierte der Titel am 01.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 60,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,25 USD ab. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 6,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,134 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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