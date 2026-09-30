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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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30.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Mittwochabend nordwärts

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Mittwochabend nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 87,14 USD zu.

CoreWeave
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Das Papier von CoreWeave legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 87,14 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,71 USD aus. Bei 88,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'734'118 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 43,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,56 USD ab. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 43,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CoreWeave seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,059 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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