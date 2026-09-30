CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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30.09.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave legt am Mittwochnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 87,13 USD zu. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 89,71 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,25 USD. Zuletzt wechselten 1'532'085 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 43,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 60,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.
Nachdem CoreWeave seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,059 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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CoreWeave am 30.09.2026
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