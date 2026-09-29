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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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29.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Dienstagabend freundlich

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Die Aktie von CoreWeave zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 86,62 USD.

CoreWeave
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Um 20:26 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 86,62 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,47 USD zu. Mit einem Wert von 86,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'163'629 CoreWeave-Aktien.

Bei einem Wert von 153,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 76,83 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,09 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.58 Mrd. USD im Vergleich zu 395.37 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,059 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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