CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag stärker

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 86,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 87,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 845'442 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 153,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 76,65 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,56 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 43,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,059 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an

Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament