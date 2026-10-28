CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Abend nordwärts

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,7 Prozent auf 62,36 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CoreWeave-Aktie bisher bei 63,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 60,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 10'668'327 CoreWeave-Aktien.

Bei 141,75 USD erreichte der Titel am 29.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 127,31 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 51,25 USD. Mit einem Kursverlust von 17,82 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat CoreWeave 2.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,134 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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