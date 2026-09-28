CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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28.09.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Montagabend ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 85,41 USD abwärts.
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 85,41 USD. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 83,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 86,35 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'959'278 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 153,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 79,33 Prozent wieder erreichen. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 29,09 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,059 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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