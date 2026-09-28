CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von CoreWeave

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 85,68 USD. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 85,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'042'999 CoreWeave-Aktien.

Bei einem Wert von 153,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 41,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.58 Mrd. USD im Vergleich zu 395.37 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,059 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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