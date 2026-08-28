CoreWeave Aktie News: CoreWeave verzeichnet am Freitagabend Verluste

Die CoreWeave-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 83,73 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 83,28 USD. Bei 85,12 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 2'593'536 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,002 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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