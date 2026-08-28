CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 84,90 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 84,77 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 85,12 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'008'254 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 44,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Mit einem Kursverlust von 28,67 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.58 Mrd. USD – ein Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CoreWeave 395.37 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.

2026 dürfte CoreWeave einen Verlust von -4,002 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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