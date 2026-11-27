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27.11.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 41,96 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 41,96 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,89 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 43,74 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'976'958 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 07.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,24 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 229,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 USD am 26.11.2026. Mit einem Kursverlust von 10,87 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. CoreWeave liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.66 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,798 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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