CoreWeave Aktie News: Hausse bei CoreWeave am Dienstagabend

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,3 Prozent auf 59,75 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CoreWeave-Aktie bisher bei 59,95 USD. Bei 56,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10'107'829 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 141,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 137,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2026 bei 51,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,134 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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