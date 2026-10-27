CoreWeave Aktie News: Hausse bei CoreWeave am Dienstagnachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,1 Prozent auf 58,03 USD zu. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,94 USD aus. Bei 56,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6'036'700 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.10.2025 auf bis zu 141,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 144,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2026 bei 51,25 USD. Abschläge von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.58 Mrd. USD im Vergleich zu 395.37 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,134 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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